Англия

Український захисник допоміг команді вийти наперед.

Евертон у рамках поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Бернлі.

Віталій Миколенко з'явився на полі з перших хвилин та допоміг команді вийти вперед під завісу першої половини гри.

Український захисник отримав пас у штрафному майданчику від Івобі, спробував на замасі прибрати Леннона, а той його зачепив. Суддя спершу не відреагував, але потім втрутився VAR та призначили пенальті, який реалізував Рішарлісон.

Нагадаємо, що раніше Миколенко подорожчав на 1 мільйон євро.