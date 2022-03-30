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Transfermarkt оновив поточну вартість гравців провідних ліг Європи.

Після чергового оновлення поточної вартості футболістів Ромелу Лукаку більше не входить до трійки найбільш дорогих футболистів АПЛ. Якщо раніше він, як Гаррі Кейн та Мохамед Салах, оцінювався в 100 мільйонів фунтів, то тепер “коштує” лише 85.

Форвард Челсі поступився своєю позицією Філу Фодену з Манчестер Сіті, який досяг рекордних для себе 90 мільйонів.

Подорожчав на 1 мільйон Віталій Миколенко — тепер його оцінюють у 18 мільйонів. Олександр Зінченко коштує 25 мільйонів, Андрій Ярмоленко — 3,5.

Не змінилася ціна найбільш коштовного українця у Європі Руслана Малиновського з Аталанти — 30 мильйонів євро. Граючого за Спецію Віктора Коваленко оцінили в 3,5 мільйона, Владіслава Супрягу з Сампдорії — у 4 мільйони.

В Серії А найбільше подорожчали Душан Влахович (Ювентус, 85 мильйонів) та Рафаел Леау (Мілан, 50) — на 15 мільйонів. А ось Пауло Дібала (Ювентус, 40) та Лаутаро Мартінес (Інтер, 70) втратили по 10 мільйонів.

У Бундеслізі на 10 мільйонів подорожчали Крістофер Нкунку (РБ Лейпціг, 65) та Муса Діабі (Байєр, 55). Ціна на Ерлінга Холанда не змінилася — форвард Борусії Д оцінюєтся у 150 мільйонів євро.

В Іспанії варто відзначити прогрес Жоау Феліша з Атлетіко (+10), який зараз коштує 70 мільйонів та увійшов до трійки найбільш дорогих гравців, поступаючись лише Вінісіусу Жуніору (Реал, 100) та Педрі (Барселона, 80).

Не можна не відзначити 17-річного Гаві з Барселони, який подорожчав на 20 мільйонів та коштує 60 мільйонів.