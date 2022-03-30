Transfermarkt оновив поточну вартість гравців провідних ліг Європи.
Філ Фоден, Getty Images
30 марта 2022, 15:26
Після чергового оновлення поточної вартості футболістів Ромелу Лукаку більше не входить до трійки найбільш дорогих футболистів АПЛ. Якщо раніше він, як Гаррі Кейн та Мохамед Салах, оцінювався в 100 мільйонів фунтів, то тепер “коштує” лише 85.
Форвард Челсі поступився своєю позицією Філу Фодену з Манчестер Сіті, який досяг рекордних для себе 90 мільйонів.
Подорожчав на 1 мільйон Віталій Миколенко — тепер його оцінюють у 18 мільйонів. Олександр Зінченко коштує 25 мільйонів, Андрій Ярмоленко — 3,5.
Не змінилася ціна найбільш коштовного українця у Європі Руслана Малиновського з Аталанти — 30 мильйонів євро. Граючого за Спецію Віктора Коваленко оцінили в 3,5 мільйона, Владіслава Супрягу з Сампдорії — у 4 мільйони.
В Серії А найбільше подорожчали Душан Влахович (Ювентус, 85 мильйонів) та Рафаел Леау (Мілан, 50) — на 15 мільйонів. А ось Пауло Дібала (Ювентус, 40) та Лаутаро Мартінес (Інтер, 70) втратили по 10 мільйонів.
У Бундеслізі на 10 мільйонів подорожчали Крістофер Нкунку (РБ Лейпціг, 65) та Муса Діабі (Байєр, 55). Ціна на Ерлінга Холанда не змінилася — форвард Борусії Д оцінюєтся у 150 мільйонів євро.
В Іспанії варто відзначити прогрес Жоау Феліша з Атлетіко (+10), який зараз коштує 70 мільйонів та увійшов до трійки найбільш дорогих гравців, поступаючись лише Вінісіусу Жуніору (Реал, 100) та Педрі (Барселона, 80).
Не можна не відзначити 17-річного Гаві з Барселони, який подорожчав на 20 мільйонів та коштує 60 мільйонів.