Англия

Капітан Ліверпуля прокоментував майбутню гру проти Манчестер Сіті.

Центральним матчем усього поточного вікенду європейського футболу стане гра 32-туру англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Ліверпулем на Етіхаді.

Півзахисник та капітан "червоних" Джордан Гендерсон прокоментував стан команди Юргена Клоппа перед визначальною дуеллю в сезоні.

"У мене зараз є час та можливість, аби щось сказати, але, чесно кажучи, я дивлюся навколо, і маю повну впевненість у команді та гравцях, із якими граю.

Я повністю довіряю їм та я знаю, що ми підтримаємо один одного, коли вийдемо на поле, і віддамо абсолютно все заради перемоги. Насправді, це все, що тільки можна попросити в команди.

Це досить особлива атмосфера у роздягальні, повно лідерів, повно талантів. Сподіваюся, що ми зможемо продовжувати досягати свого від гри за гри. Не тільки в ці вихідні, а й до кінця сезону, наступного сезону після цього та ще багато років попереду.

Я б не сказав, що мені доводиться нервувати перед кожною грою, але так, я хвилююся. Адреналін, звісно, ​​буде хитати кожного. Це буде величезна гра, ми всі це знаємо, але нам просто потрібно продовжувати робити те, що ми робили.

У нас є можливості наздогнати Сіті, проте вони з’явилися тільки завдяки тому, що ми зробили за останні кілька місяців. Це можливість, про яку люди, ймовірно, ще кілька місяців тому не подумали б, що ми б могли колись отримати.

Але ми тут, і нам просто потрібно вийти і виступити якнайкраще, і, сподіваюся, цього достатньо, щоб отримати хороший результат на Етіхаді.

Досвід допомагає. Пограти разом деякий час — теж, бо ви краще пізнаєте один одного і більше довіряєте один одному. У нас було кілька злетів і падінь на цьому шляху, і це — невід’ємна частина футболу. Ми впоралися з цим разом, і я думаю, що це робить нас тільки сильнішими.

У неділю на нас очікує величезний виклик. Сіті — фантастична команда. У ній зібрані гравці світового класу, менеджер світового класу, і те, як вони виступали за останні чотири-п’ять років і чого вони досягли, насправді феноменально.

Коли ви дивитеся на деякі цифри, дані та інше, це справді божевілля, тому що коли хтось кидає вам виклик увесь час, це, ймовірно, штовхає вас і тримає на ногах набагато якомога довше. Можливо, так було протягом останніх кількох років, тому що коли команда фінішує з 97, 99, 100 очок, як це робили Сіті, це те, чого раніше насправді майже ніхто не робив.

Так, я думаю, що це додає конкуренції, боротьби, якщо хочете, але я не дуже захоплююся цим, я просто зосереджуюсь на кожній грі та власній роботі.

Якщо ви дозволите Сіті домінувати у володінні м’ячем і робити все, що вони хочуть, то, звичайно, буде дуже важко. Часом ви можете відчувати, ніби ви не можете повернути м’яч і не можете наблизитися до них, щоб повернути м’яч — це може бути дуже важко, коли ви дозволяєте їм контролювати гру.

Але ми — дуже енергійна, інтенсивна команда, і ми хочемо бути на передовій, ми хочемо створювати проблеми у команди, і ми хочемо, щоб гра була насиченою протягом 90 хвилин.

Очевидно, що, якщо ми програємо, буде дуже важко. Чесно кажучи, Сіті рідко втрачає бали, тому далі може бути дуже важко їх наздогнати. Але якщо ми виграємо, попереду буде ще довгий шлях і багато очок, за які потрібно чіплятися, тому це нічого не змінить.

Отже, знову ж таки, ми віддамо все в неділю, але сезон на цьому не закінчується. Попереду ще багато футболу, багато ігор, і ми це знаємо. Але повна зосередженість на прийдешній грі. Побачимо, що з цього вийде", — заявив англійський футболіст.

Матч Манчестер Сіті — Ліверпуль відбудеться 10 квітня, о 18:30 за київським часом.