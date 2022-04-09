Португалець після провального матчу був розлючений.
Кріштіану Роналду, Getty Images
09 апреля 2022, 22:26
Евертон сенсаційно здолав Манчестер Юнайтед у поєдинку англійської Прем'єр-ліги із рахунком 1:0.
Незважаючи на палке бажання, лідер МЮ Кріштіану Роналду не зміг забити. Через це залишав поле розлюченим.
Фанат Евертона хотів сфотографуватися з португальською зіркою, але той вихватив телефон та розбив його об підлогу.
Відео голів та огляд гри Евертон — Манчестер Юнайтед можно дивитися на Football.ua.