Англия

Наставник "містян" порівняв свою команді з Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував майбутній матч проти Ліверпуля.

Фахівець вважає, що "скаузери" мають дивовижну лінію атаки.

"Звісно ми розуміємо все серйозність нашого становища. Перемоги буде замало, але вона потрібна як один із кроків до чемпіонства. Це особлива гра, але ми готові до неї.

Разом із Жотою та Діасом дивовижна трійця стала дивовижою п'ятіркою у Ліверпуля. Це я ще не рахував Орігі, який теж вміє забивати.

Ми на маємо чистого нападника, так склалось, але ми теж багато забиваємо. Це плід всієї командної роботи", — цітує Гвардіолу Sky Sports.

Відзначимо, що матч відбудеться о 18:30 за київським часом.

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