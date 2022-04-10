Англия

Вінгер стане повноправним гравцем команди Конте.

Атакувальний хавбек Тоттенгема, права якого належать Ювентусу, стане повноправним гравцем "шпор".

Лондонський клуб готовий викупити шведського футболіста, повідомляє Фабріціо Романо. Трансфер Тоттегему обійдеться в 35 млн євро, згідно з орендною угодою.

Відзначимо, що за оренду Тоттенгем заплатив 10 млн євро.

На рахунку Кулусєвскі три забити м'ячі та шість гольових передач в 13 матчах за Тоттенгем.

Раніше повідомлялось, що "шпори" отримали відмову від Торіно щодо одного з захисників.