Вінгер стане повноправним гравцем команди Конте.
деян кулусєвскі, getty images
10 апреля 2022, 15:00
Атакувальний хавбек Тоттенгема, права якого належать Ювентусу, стане повноправним гравцем "шпор".
Лондонський клуб готовий викупити шведського футболіста, повідомляє Фабріціо Романо. Трансфер Тоттегему обійдеться в 35 млн євро, згідно з орендною угодою.
Відзначимо, що за оренду Тоттенгем заплатив 10 млн євро.
На рахунку Кулусєвскі три забити м'ячі та шість гольових передач в 13 матчах за Тоттенгем.
Раніше повідомлялось, що "шпори" отримали відмову від Торіно щодо одного з захисників.