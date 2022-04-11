"Червоні дияволи" хочуть підписати двох гравців.
"Ще одного форварда", getty images
11 апреля 2022, 23:25
Манчестер Юнайтед вже активно розмірковує над підписами до найближчого літнього трансферного вікна.
Як повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" хочуть підписати форварда в пару до Кріштіана Роналда та міцного півзахисника.
Джерело стверджує, що раніше в клубі розглядали кандидатуру Амаду Айдара, але зараз вважають його надто низьким.
Нагадаємо, що раніше поліція Мерсісайду розпочала розслідування інциденту за участю Кріштіану Роналду.