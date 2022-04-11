Англия

"Червоні дияволи" хочуть підписати двох гравців.

"Ще одного форварда", getty images

"Ще одного форварда", getty images

Манчестер Юнайтед вже активно розмірковує над підписами до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" хочуть підписати форварда в пару до Кріштіана Роналда та міцного півзахисника.

Джерело стверджує, що раніше в клубі розглядали кандидатуру Амаду Айдара, але зараз вважають його надто низьким.

Нагадаємо, що раніше поліція Мерсісайду розпочала розслідування інциденту за участю Кріштіану Роналду.