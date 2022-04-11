Манчестер Юнайтед вже активно розмірковує над підписами до найближчого літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" хочуть підписати форварда в пару до Кріштіана Роналда та міцного півзахисника.

Джерело стверджує, що раніше в клубі розглядали кандидатуру Амаду Айдара, але зараз вважають його надто низьким.

Нагадаємо, що раніше поліція Мерсісайду розпочала розслідування інциденту за участю Кріштіану Роналду.