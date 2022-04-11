Англия

Португальський форвард може потрапити під санкції збоку органів правопорядку.

Сенсаційна домашня перемога Евертона над Манчестер Юнайтед минулими вихідними (1:0) підірвала психологічний стан лідера "Червоних дияволів" Кріштіану Роналду, який вимістив свою злість на мобільному телефоні одного з фанатів "ірисок", завдяки чому потрапив на перші сторінки всіх світових видань.

Евертон — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео голу та огляд гри

Португальському виконавцю довелося публічно вибачатися за свій негідний вчинок, однак на цьому проблеми для нього можуть не закінчитися.

Як повідомляє британська преса, прес-секретар поліції Мерсісайду заявив, що його до його відділку надійшло звернення з проханням розпочати розслідування відного інциденту.

"Ми можемо підтвердити, що ми підтримуємо зв’язок з футбольними клубами Манчестер Юнайтед та Евертон після повідомлень про ймовірний напад на нещодавньому футбольному матчі між ними на Гудісоні.

Коли гравці залишали поле о 14:30, було повідомлено, що один із гравців команди гостей скоїв напад на хлопця, коли футболісти залишали поле. Тривають розслідування, і зараз офіцери працюють з футбольним клубом Евертон для того, щоб переглянути записи камер відеоспостереження, а також проводять численні опитування свідків, щоб встановити, чи мало місце правопорушення", — заявив представник правоохоронних органів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед раніше заявив, що згоден допомагати співробітникам поліції під час розгляду цього випадку.