Англия

Ймовірно, ізраїльський вінгер приєднається до нинішнього лідера Чемпіоншипу наступного літа.

Крайній півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон з великою ймовірністю з наступного сезону виступатиме в Англії. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 22-річний вінгер близький до переходу в лондонський Фулгем, який є головним претендентом на вихід до англійської Прем'єр-ліги за підсумками поточного сезону Чемпіоншипу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Брентфорд найближчим часом оголосить про трансфер Мудрика

Фулгем, лідируючий у таблиці другого дивізіону Англії з перевагою в десять очок від найближчого переслідувача, веде із Шахтарем переговори, які близькі до успішного завершення. Сума трансферу має становити 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Манор Соломон провів за "гірників" 26 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі. Його контракт із Шахтарем розрахований до зими 2023 року.