Англия

Норверзький форвард близький до переїзду до англійської Прем'єр-ліги.

У літнє трансферне вікно ключовий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд з великою ймовірністю вирушить за новим викликом у своїй кар'єрі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 21-річний норвержець наблизився до переходу в Манчестер Сіті, який є чинним чемпіоном Англії.

За інформацією джерела, "городяни" погодили з Голандом умови контракту, за якими футболіст зароблятиме 30 мільйонів євро за сезон.

Щодо суми трансферу, то Манчестер Сіті без жодних проблем готовий активувати клаусулу норвезького форварда, яка становить 75 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 25 поєдинкіи у всіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддав 7 результативних передач.