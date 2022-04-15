Англия

Захисник "канонірів" висловився щодо інтересу каталонського клубу.

Центральний захісник лондонського Арсеналу прокоментував інтерес до себе з боку каталонської Барселони.

Футболіст запевнив, що наразі його думки цілком і повністю з "канонірами".

"В Арсеналі я почуваюсь себе як вдома. У нас дивовижний склад, з яким ми можемо багато чого добитись. Я дуже щасливий тут", — наводить слова Габріела Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, центрбек не розглядає зараз пропозиції від інших клубів, оскількі має намір пробитись до Ліги чемпіонів зі своєю поточному командою.

В поточному сезоні на рахунку Габріела 30 матчів за Арсенал, в яких він відзначився трьома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялось, що один з гравців Барселони зацікавив лондонський клуб.