Фанати незадоволені правлінням олігархів.
Фанати МЮ, Getty Images
15 апреля 2022, 17:26
Вболівальники Манчестер Юнайтед незадоволені роботою сім'ї Глейзерів, яка володіє клубом.
Фанати влаштували акцію протесту проти Глейзерів біля бази клубу. Біля 20 людей вийшли з плакатами "Ганьба Глейзерам" та "Геть з клубу".
Керівники клубу у відповідь посилив охорону навколо тренувального центру, і звичайний вхід також був закритий. Також була помічена поліція.
Після 31 матчу АПЛ Манчестер Юнайтед займає сьоме місце з 51 набраним пунктом.