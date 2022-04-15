Англия

Фанати незадоволені правлінням олігархів.

Вболівальники Манчестер Юнайтед незадоволені роботою сім'ї Глейзерів, яка володіє клубом.

Фанати влаштували акцію протесту проти Глейзерів біля бази клубу. Біля 20 людей вийшли з плакатами "Ганьба Глейзерам" та "Геть з клубу".

Керівники клубу у відповідь посилив охорону навколо тренувального центру, і звичайний вхід також був закритий. Також була помічена поліція.

Після 31 матчу АПЛ Манчестер Юнайтед займає сьоме місце з 51 набраним пунктом.