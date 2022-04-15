Англия

Команди зійдуться у поєдинку 1/2 фіналу турніру.

В рамках півфінального матчу Кубка Англії Манчестер Сіті вдома прийме Ліверпуль.

Де дивитись поєдинок?

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Манчестер Сіті — Лівепуль буде доступна на Football.ua . У прямому ефірі зустріч покаже телеканал Setanta Sports.

Матч відбудеться у суботу, 16 квітня, на стадіоні Етіхад в Манчестері о 18:30 за київським часом.

У якому стані команди наближаються до очного протистояння?

Дивлячись на поєдинок між цими клубами в АПЛ днями раніше, клуби у рівноцінному настрої підходять до гри. Адже і Ліверпуль, і Манчестер Сіті хочуть пройти у фінал Кубка Англії та довести, хто з них сильніший.

В АПЛ турнірне положення не змінилось. Манчестер Сіті є лідером з 74 пунктами, а Ліверпуль другий, з 73 баллами в активі.