Команди зійдуться у поєдинку 1/2 фіналу турніру.
Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images
15 апреля 2022, 15:05
В рамках півфінального матчу Кубка Англії Манчестер Сіті вдома прийме Ліверпуль.
Де дивитись поєдинок?
Текстова онлайн-трансляція поєдинку Манчестер Сіті — Лівепуль буде доступна на Football.ua . У прямому ефірі зустріч покаже телеканал Setanta Sports.
Матч відбудеться у суботу, 16 квітня, на стадіоні Етіхад в Манчестері о 18:30 за київським часом.
У якому стані команди наближаються до очного протистояння?
Дивлячись на поєдинок між цими клубами в АПЛ днями раніше, клуби у рівноцінному настрої підходять до гри. Адже і Ліверпуль, і Манчестер Сіті хочуть пройти у фінал Кубка Англії та довести, хто з них сильніший.
В АПЛ турнірне положення не змінилось. Манчестер Сіті є лідером з 74 пунктами, а Ліверпуль другий, з 73 баллами в активі.