Англия

Ліверпуль обіграв Манчестер Сіті з Зінченком та вийшов у фінал Кубку Англії

Колектив Хосепа Гвардіоли провалив першу половину гри, після чого похапцем намагався врятуватися після перерви.

Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:3

Голи: Гріліш, 47, Марез, 90 — Конате, 10, Мане, 17, 45



Манчестер Сіті: Стеффен — Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко — Бернарду Сілва, Фернандіньо, Фоден — Гріліш, Жезус (Марез, 85), Стерлінг.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Гендерсон, 74), Фабіньо, Тіаго (Джонс, 87) — Салах, Мане (Жота, 85), Діас (Фірміно, 85).



Попередження: Жезус, Фернандіньо — Фабіньо. Кейта, Мане.