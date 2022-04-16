Англия

Український захисник зацікавив Евертон.

Евертон після невдалого сезону у чемпіонаті Англії розглядає варіанти посилення складу найближчим літом.

Як повідомляє видання Liverpool Echo, "іриски" хочуть підписати захисника Шахтаря Миколу Матвієнка.

Чинний контракт Матвієнка із Шахтарем розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює вартість українця у 11 мільйонів євро.

Захисник у поточному сезоні провів 23 поєдинки, у яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Бущан, Шапаренко та Кривцов допомогли українській армії.