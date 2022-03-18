Украина

Гравці Динамо та Шахтаря об'єдналися заради України.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко повідомив, що разом з одноклубниками Тарасом Степаненко, Сергієм Кривцовим та динамівцями Сергієм Сидорчуком, Георгієм Бущаном та Миколою Шапаренко створили фонд для надання гуманітарної та військової допоги.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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