Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Манчестер Юнайтед у домашньому матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі здобув важку перемогу над абсолютним аутсайдером національної першості — Норвічем. Команда Ральфа Рангніка вела за рахунком у першому таймі, проте пропустила двічі незадовго до та одразу після перерви, після чого була вимушена очікувати на ще один дивовижний постріл Кріштіану Роналду зі штрафного в професійній кар’єрі.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Норвіч 3:2

Голи: Роналду, 7, 32, 76 — Дауелл, 45+1, Пуккі, 52

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магвайр, Ліндельоф, Алекс Теллес (Рашфорд, 74) — Фернандеш, Погба (Мата, 74), Лінгард (Матіч, 63) — Еланга, Роналду, Санчо.

Норвіч: Крул — Байрам, Хенлі, Гібсон, Яннуліс — Норманн, Маклін (Гілмур, 73) — Даувелл (Плахета 74), Лі-Мелоу (Роу, 82), Рашица — Пуккі.