Англия

Іранський форвард став найкращим гравцем матчу Чемпіоншипу.

У поєдинку 42 туру Чемпіоншипу Халл Сіті на своєму полі обіграв Кардіфф із рахунком 2:1.

У цьому матчі колишній нападник луганської Зорі Аллах'яр Сайядманеш забив дебютний гол у складі "тигрів", відкривши рахунок у зустрічі. Також іранський форвард отримав приз найкращому гравцю матчу.

Нагадаємо, Аллах'яр приєднався до англійського клубу в січні цього року, перебравшись із Фенербахче.

Після 42 турів Халл Сіті набрав 47 очок і посідає 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.