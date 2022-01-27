Англия

Грузинский специалист попробует свои силы в Англии.

Бывший наставник Касымпаши, Трабзонспора и ряда других клубов Шота Арвеладзе возглавил Халл Сити.

Контракт грузинского наставника с одним из аутсайдеров Чемпионшипа рассчитан на два с половиной года.

Последним клубом Арвеладзе был Пахтакор, который он покинул в конце 2020 года.

Кроме того ожидается, что Халл подпишет Аллахъяра Сайядманеша, который до недавнего времени представлял цвета луганской Зари.