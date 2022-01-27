Грузинский специалист попробует свои силы в Англии.
шота арвеладзе, фото пахтакор
27 января 2022, 21:41
Бывший наставник Касымпаши, Трабзонспора и ряда других клубов Шота Арвеладзе возглавил Халл Сити.
Контракт грузинского наставника с одним из аутсайдеров Чемпионшипа рассчитан на два с половиной года.
Последним клубом Арвеладзе был Пахтакор, который он покинул в конце 2020 года.
Кроме того ожидается, что Халл подпишет Аллахъяра Сайядманеша, который до недавнего времени представлял цвета луганской Зари.