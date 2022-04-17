Англия

Лондонський клуб переміг Крістал Пелес.

В рамках 1/2 фіналу Кубку Англії лондонський Челсі на Вемблі переміг Крістал Пелес.

Перший тайм пройшов особливо без моментів. Челсі декілька раз намагався зламати захист гостей та відкрити рахунок, але не вдавалось. Крістал Пелес вдарив лише один раз.

На 65 хвилині рахунок був відкритий. Кай Гаверц віддав м'яч на Лофтуса-Чіка, той пробив у площину воріт, рикошет та гол 1:0. Другий м'яч не змусив себе довго чекати. Маунт замкнув простріл від Тімо Вернера у штрафному майданчику.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Кубка Англії Челсі зустрінеться з Ліверпулем, який відбудеться 14 травня.

Челсі - Крістал Пелес 2:0

Голи: Лофтус-Чік, 65, Маунт, 76

Челсі: Менді — Аспілікета, Рюдігер, Крістенсен (Сілва, 82), Джеймс, Алонсо — Ковачич (Лофтус-Чік, 26), Жоржиньо (Канте, 77), Маунт (Зієш, 77) — Гаверц (Лукаку, 77) Вернер.

Крістал Пелес: Батленд — Уорд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл, Куяте (Мілівоївіч, 85), Макартур (Олісе , 72), Шлупп (Бентеке, 72), Езе, Заа, Матета (Айю, 55).

Попередження: Гаверц.