Англия

Контракт французького форварда з Арсеналом спливає наприкінці поточного сезону.

Нападник лондонського Арсеналу Александр Ляказетт, чий контракт із "канонірами" розрахований до літа 2022 року, розповів про свої плани на майбутнє та заявив, що відкритий до пропозицій від інших клубів.

"Я веду переговори з багатьма клубами, я відкритий до пропозицій. Хочу грати у футбол на європейському рівні.

Я ніколи не переривав контактів з Ліоном відколи пішов. Я намагаюся відвідати клуб один чи двічі рази на рік. Ліон знає, що я вільний. Подивимося", — цитує слова Ляказетта журналіст Фабриціо Романо з посиланням на CANAL+.

Цього сезону 30-річний Александр Ляказетт провів за Арсенал 31 матч у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 6 голів і віддати 8 результативних передач.