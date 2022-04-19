"Городяни" хочуть підписати португальського вінгера.
Рафаель Леау, getty images
19 апреля 2022, 22:10
Манчестер Сіті розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "городяни" націлилися на вінгера Мілана Рафаеля Леау.
У поточному сезоні вихованець лісабонського Спортінга зіграв 33 матчі, забивши 11 голів та виконавши шість гольових передач.
Нагадаємоб що перший раунд переговорів між Міланом та Леау стосовно нового контракту розпочнеться в квітні.