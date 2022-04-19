Англия

"Городяни" хочуть підписати португальського вінгера.

Манчестер Сіті розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "городяни" націлилися на вінгера Мілана Рафаеля Леау.

У поточному сезоні вихованець лісабонського Спортінга зіграв 33 матчі, забивши 11 голів та виконавши шість гольових передач.

Нагадаємоб що перший раунд переговорів між Міланом та Леау стосовно нового контракту розпочнеться в квітні.