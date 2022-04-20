Англия

Капітан Манчестер Юнайтед висловився щодо рівня своєї гри.

Гаррі Магуайр — один з тих футболістів МЮ, що піддається найбільшій критиці цього сезону.

Капітан манкуніанців прокоментував свою гру, а також спробував пояснити, чому його стількі критикують в цьому розіграші АПЛ.

"Дійсно, цього сезону в мене було декілька провальних ігор. Але я би не виходив на поле, якщо би настілкі погано грав, як про це говорять.

Мене ставили в стартовий склад два тренери — це не просто так. Мабуть, я даю команді щось особливе. Я капітан команди і розумію — якщо ми пропускаємо багато м'ячів, то основна критика буде випадати на мене. Окрім того, за мій трансфер заплатили великі гроші", — цітує слова футболіста Manchester Evening News.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огля матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.