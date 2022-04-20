Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Арсенал.

Лондонські Челсі та Арсенал нарешті зіграють свій матч 25-го туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Томас Тухель, після перемоги над Крістал Пелас (2:0), використає з перших хвилин Сарра в трійці захисту, тоді як Джеймс зіграє на правому фланзі, а Канте та Лофтус-Чік займуть центральну зону. Вернер та Лукаку зіграють в атаці.

Мікель Артета, на тіл поразки від Саутгемптона (0:1), зволів побачити в стартовому складі Голдінга на правому фланзі захисту, Ельнені відправиться до опорної зони, а Сміт-Роу доповнить лінію атакувальних півзахисників.

Челсі: Менді — Аспілікуета, Крістенсен, Сарр — Джеймс, Канте, Лофтус-Чик, Алонсо — Маунт — Лукаку, Вернер.

Запасні: Аррісабалага, Тіаго Сілва, Чалоба, Барклі, Пулішич, Сауль, Зієх, Гаверц.



Арсенал: Рамсдейл — Голдінг, Уайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Сміт-Роу — Нкетіа.

Запасні: Лено, Суареш, Суонсон, Хатчінсон, Локонга, Азіз, Ляказетт, Пепе, Мартінеллі.



Гра Челсі — Арсенал почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.