Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Арсенал.
Рубен Лофтус-Чік, Getty Images
20 апреля 2022, 21:00
Лондонські Челсі та Арсенал нарешті зіграють свій матч 25-го туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.
Томас Тухель, після перемоги над Крістал Пелас (2:0), використає з перших хвилин Сарра в трійці захисту, тоді як Джеймс зіграє на правому фланзі, а Канте та Лофтус-Чік займуть центральну зону. Вернер та Лукаку зіграють в атаці.
Мікель Артета, на тіл поразки від Саутгемптона (0:1), зволів побачити в стартовому складі Голдінга на правому фланзі захисту, Ельнені відправиться до опорної зони, а Сміт-Роу доповнить лінію атакувальних півзахисників.
Челсі: Менді — Аспілікуета, Крістенсен, Сарр — Джеймс, Канте, Лофтус-Чик, Алонсо — Маунт — Лукаку, Вернер.
Запасні: Аррісабалага, Тіаго Сілва, Чалоба, Барклі, Пулішич, Сауль, Зієх, Гаверц.
Арсенал: Рамсдейл — Голдінг, Уайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Сміт-Роу — Нкетіа.
Запасні: Лено, Суареш, Суонсон, Хатчінсон, Локонга, Азіз, Ляказетт, Пепе, Мартінеллі.
Гра Челсі — Арсенал почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.