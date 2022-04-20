Англия

Футболіст знову в обоймі Манчестер Юнайтед.

У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на виїзді програв Ліверпулю із рахунком 0:4.

Цей поєдинок пропустив лідер атаки "червоних дияволів" Кріштіану Роналду. Справа у тому, що за день перед грою він дізнався про загибель новонародженого сина.

Як повідомляє Manchester Evening News, португалець не став брати багато вихідних та повернувся до тренувань МЮ вже сьогодні, 20 квітня.

Наразі немає інформації про те, чи зіграє Роналду у найближчому матчі клубу в АПЛ проти Арсенала.