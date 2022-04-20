Англия

Команду Мікеля Артети прорвало на тлі трьох поспіль поразок.

Середа на поточному тижні стала тим днем, коли клуби англійської Прем’єр-ліги вирішили разом надолужити всі матчі, які були коли-небудь раніше в цьому сезоні були перенесені з певних причин. Саме тому ми стали свідками рідкого явища, коли в майже синхронно розпочалися зустрічі в рамках 30-го, 18-го та 25-го турів. У рамках останнього з вище перерахованих зустрічалися в рамках лондонського дербі Челсі та Арсенал — два непримиренних супротивники, які на певному відтинку дистанції навіть вели суперечку за суміжні місця в турнірній таблиці.

Справжнісіньке шоу влаштували "сині" та "каноніри" в першому таймі звітної зустрічі. Господарі одразу виявили бажання грати з м’ячем у ногах, що, за великим рахунком, влаштовувало їхніх суперників, яким було чим здивувати під час власних швидкісних випадів. Колектив Мікеля Артети на 13-й хвилині власне цим і скористався, коли зусиллями швидкісного Нкетіа на правому фланзі захисту був атакований Крістенсен, який у підсумку не знайшов кращого виходу з ситуації, аніж кволий пас назад на голкіпера, який виявився гольовим для суперника.

Челсі одразу ж спробував перекинути гру на чужу половину поля знову, проте вже з куди більш вагомим успіхом у підсумку. Дальній постріл Вернера з лівого флангу на 18-й хвилині навряд чи загрожував Рамсдейлу, проте рикошет від захисника змінив ситуацію на користь "пенсіонерів", бо м’яч відправився у ближній кут у мертву для голкіпера зону. Примітно, що в тій фазі гри Арсеналу за рідким виключенням удавалося вийти на чужу половину поля для проведення власних атак.

Ситуація потроху начала змінюватися ближче до середини першого тайму, коли дриблінг Джаки біля власних воріт несподівано помилився не на чергову помилку, а на вихід команди до контратаки правим флангом, після чого Сака зіграв до зони перед штрафним, а Едегор розгорнув наступ далі на Сміта-Роу, який потужним ударом пробив на виконання під праву стійку. Погана новина для гостей полягала в тому, що Челсі майже одразу й відігрався, коли навіс із лівого флангу від Маунту в ближній кут перевів Аспілікуета. Запальний перший тайм залишив аж надто гарне враження.

Після перерви Тухель вирішив залучити до гри Тіаго Сілву заради хоч якоїсь стабільності в захисті, проте Челсі все одно продовжив помилятися в простих ситуаціях, за підсумком чого пропустив ще один гол уже незабаром. Досвідчений бразилець не перехопив передачу з лівого флангу на Нкетіа, після чого суперник ще й примудрився зберегти м’яч у боротьбі з трьома захисниками, та пробити в ближній кут. У "синіх" не було іншого вибору, окрім як ще більше відкриватися в позиційних атаках, однак додати в цьому плані за рахунок виходу на заміну Гаверца так і не вдалося.

"Пенсіонери" продавлювали захист суперників місцями, однак вирішальної переваги не досягали. Так продовжуватися довго не могло, тому під закінчення матчу Арсенал ще одного разу сходив до чужих володінь, а простріл Седріка з правого флангу закінчився призначенням пенальті за фол Аспілікуети проти Саки в центрі штрафного. Букайо реалізував можливість пострілом у правий кут, після чого також пішов достроково відпочивати на лаву для запасних, а вже незабаром долучився до святкування разом із командою.

У наступній грі Челсі прийматиме Вест Гем, а Арсенал на своєму полі зіграє проти Манчестер Юнайтед.Челсі —2:4Вернер, 18, Аспілікуета, 32 — Нкетіа, 13, 57, Сміт-Роу, 27, Сака, 90+2 (пен.)Менді — Аспілікуета, Крістенсен (Тіаго Сілва, 46), Сарр — Джеймс, Канте, Лофтус-Чик, Алонсо (Зійєх, 81) — Маунт — Лукаку (Гаверц, 60), Вернер.Рамсдейл — Голдінг, Уайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака (Ляказетт, 90+5), Едегор, Сміт-Роу (Суареш, 75) — Нкетіа (Мартінеллі, 70).Попередження: Сарр, Маунт, Аспілікуета — Габріель.