Англия

Наставник Арсеналу висловився щодо перемоги над Челсі.

В рамках перенесеного 25-го туру АПЛ лондонський Арсенал в гостьовому матчі здолав Челсі (4:2).

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди, відзначивши її важливість на тлі попередніх невдач.

"Сьогодні я пишаюсь хлопцями. Я сказав, що нам потрібно перегравати топ-клуби саме в таких матчах, якщо ми хочемо виступати в Лізі чемпіонів. Вони проявили дуже добру реакцію на ті поразки, що були.

Деякі люди забувають, що мої футболісти, здебільшого, проводять перший повноцінний сезон АПЛ — в чемпіонаті, де дуже високі вимоги та швидкості. Ми змогли проявити зрілість та стійкість в матчі с дуже с потужним суперником.

Сьогодні ми можемо говорити, що різниця між Челсі та Арсеналом не така і велика, але турнірна таблиця нам каже інакше. Одна перемога не може перекрити попередні невдачі, яких ми зазнали. Зараз Челсі на дещо іншому рівні", — розповів фахівець для Football London.

ВІдзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Челсі — Арсенал.