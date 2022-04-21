Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Італії.

У перенесеному лондонському дербі 25-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал на Стемфорд Бридж зумів перервати свою невтішну серію з трьох поспіль програних матчів, влаштувавши гольову перестрілку з Челсі ще під час першого тайму. Після перерви колектив Артети вже не пропускав у власні ворота, натомість добивши суперників двома влучними пострілами

Огляд матчу:

Челсі — Арсенал 2:4

Голи: Вернер, 18, Аспілікуета, 32 — Нкетіа, 13, 57, Сміт-Роу, 27, Сака, 90+2 (пен.)

Челсі: Менді — Аспілікуета, Крістенсен (Тіаго Сілва, 46), Сарр — Джеймс, Канте, Лофтус-Чик, Алонсо (Зійєх, 81) — Маунт — Лукаку (Гаверц, 60), Вернер.

Арсенал: Рамсдейл — Голдінг, Уайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака (Ляказетт, 90+5), Едегор, Сміт-Роу (Суареш, 75) — Нкетіа (Мартінеллі, 70).

Попередження: Сарр, Маунт, Аспілікуета — Габріель.