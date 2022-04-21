Англия

Іспанський фахівець обійшов за цим показником Жозе Моуріньо.

Манчестер Сіті в черговому турі Англійської Прем'єр-Ліги переграв Брайтон на своєму полі.

Ця перемога стала 250-ю для іспанськ.ого фахівця в чемпіонаті Англії. Для цього Гвардіолі знадобилось 344 матчі — це рекорд АПЛ.

Попереднім рекордсменом був екс-наставник Челсі, МЮ та Тоттенгему Жозе Моуріньо — він здобув 250 перемог за 396 матчів.

Відзначимо, що наступний матч Манчестер Сіті проведе також вдома проти Уотфорда.