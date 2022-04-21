Англия

Експерт закликав не квапити фахівця.

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл прокоментував призначення Еріка Тен Хага новим тренером "червоних дияволів".

"Те, що ми бачимо зараз – це неприйнятно. З цим потрібно розбиратися всередині клубу, і на тен Хага чекає велика робота щодо повернення клубу до максимальних стандартів. Це стосується і відносин, і робочої етики, і віри, і впевненості, а вже після цього, сподіваюся, можна буде починати думати про трофеї.

Але, чесно, непотрібно одразу вимагати від Тен Хага перемоги в АПЛ в перший рік або два. Було б чудово, якби він цього досяг, але це стало б надуспіхом, я вважаю. Спочатку стоятиме інше завдання: потрапити до топ-4, відновити позиції Манчестер Юнайтед у топ-4, залучити до клубу тих гравців, яких хоче бачити тренер, а потім потрібно створити систему, яка дасть віру.

У Клоппа пішло 4-5 років на перемогу в Прем'єр-лізі, адже він зробив чудову роботу. Я не тиснув би на Тен Хага і не вимагав перемоги АПЛ у перші 2-3 сезони. Наразі МЮ на відстані мільйона миль від цього. Наприкінці минулого сезону я думав, що МЮ наближається до цього, але все розвалилося на дрібні шматочки. Не знаю чому це сталося. Тен Хаг має зібрати ці шматочки наново.

Отже, початкова фаза: закласти основи того, чого він хоче досягти, а вже на третій, четвертий, п'ятий рік від нього потрібно вимагати трофеї", — сказав Невілл Sky Sports.

Нагадаємо, що діюча угода з 52-річним Тен Хагом розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.