Англия

Голландський фахівець замінить Ральфа Рангніка.

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг стане новим наставником Манчестер Юнайтед із наступного сезону. Про це повідомляє прес-служба "червоних дияволів".

Угода з 52-річним голландцем буде розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.

Таким чином Тен Хаг замінить на своєму новому місці Ральфа Рангніка, який очолив англійський клуб у грудні минулого року. Після завершення сезону він працюватиме у структурі клубу.

Після 33 турів МЮ посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 54 очки.

В даний час Аякс лідирує у чемпіонаті Нідерландів після 29 турів, випереджаючи ПСВ на чотири очки.