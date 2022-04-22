Англия

Контракт німецького центрбека з Челсі спливає наприкінці поточного сезону.

Центральний захисник Антоніо Рюдігер може залишити Челсі на правах вільного агента наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сам 29-річний німець ще не визначився щодо свого майбутнього, проте планує зробити це протягом найближчих кількох тижнів.

За інформацією джерела, мадридський Реал, Парі Сен-Жермен і туринський Ювентус стежать за ситуацією навколо Рюдігера і будуть готові вступити в боротьбу за нього, якщо той вирішить покинути Стемфорд Бридж.

Цього сезону Антоніо Рюдігер провів за Челсі 47 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 5 голів і віддати 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює німецького центрбека у 35 мільйонів євро.