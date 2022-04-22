Англия

"Червоні дияволи" хочуть підписати одразу двох центральних півзахисників та одного гравця в атакувальну лінію.

Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про те, що, починаючи з наступного сезону, новим головним тренером першої команди буде Ерік тен Хаг, який зарекомендував себе як спеціаліста світового рівня по роботі в амстердамському Аяксі.

Як повідомляє The Telegraph, перед тим, як погодитися переїхати до Англії, нідерландський фахівець протягом кількох тижнів обговорював із керівництвом "червоних дияволів" майбутній вектор розвитку клубу, включаючи потенційні посилення складу. Боси МЮ готові робити нові трансфери, необхідні Тен Хагу, незважаючи на витрачені понад один мільярд фунтів стерлінгів на нових гравців за останнє десятиліття.

За інформацією джерела, Юнайтед в першу чергу віддає перевагу підписанню двох центральних півзахисників і гравця в атакувальну лінію, при цьому манкуніанці також розглядають варіанти посилення позицій центрфорварда та центрального захисника.

На позицію центрального півзахисника Тен Хаг розглядає наступні кандидатури: Калвіна Філліпса (Лідс Юнайтед), Орелієна Чуамені (Монако), Іва Біссума (Брайтон), Рубена Невеша (Вулвергемптон) та Джона Макгінна (Астон Вілла).

Звичайно, МЮ також цікавий Деклан Райс із Вест Гема, але проблемою у здійсненні цієї угоди є якраз фінансові вимоги "молотобійців" (150 мільйонів фунтів), тоді як Джуда Беллінгема категорично відмовляється продавати дортмундська Боруссія в найближче міжсезоння через майбутню втрату Ерлінга Голанда.

Що стосується атакувальної лінії, то Манчестер Юнайтед, як і багато інших європейських клубів, цікавиться форвардом лісабонської Бенфіки Дарвіном Нуньєсом, але Тен Хаг має й інші варіанти на прикметі.

The Telegraph говорить про Крістофера Нкунку з Лейпцига, Арно Данджуму з Вільярреала, а також про Антоні з амстердамського Аяксу, кандидатура якого є для нового тренера МЮ пріоритетною. Саме 22-річного бразильця Тен Хаг хотів би забрати із собою на Олд Траффорд в першу чергу, оскільки має з ним досвід спільної роботи та бачить у ньому потенціал стати важливою частиною нового проекту у Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Тен Хаг очолює Аякс з грудня 2017 року. Він прийшов до амстердамського клубу з другої команди мюнхенської Баварії, де працював разом із нинішнім керманичем Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою.

Під керівництвом Тег Хага Аякс виграв чемпіонський титул у 2019 та 2021 роках і зараз лідирує у таблиці з відривом у чотири очки. Також у 2019 році клуб виходив до півфіналу Ліги чемпіонів, де драматично поступився Тоттенгему Маурсіо Почеттіно.