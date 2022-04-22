Англия

Футболіст продовжить кар'єру у Німеччині.

Вінгер австрійського Зальцбурга Карім Адеємі перейде у дортмундську Боруссію влітку.

Як стало відомо журналісту Ніколо Скірі, "джмелі" підпишуть контракт з зірковим футболістом на п'ять років.

Поки невідомо, яку сумму німецькому гранду потрібно буде перерахувати Зальцбургу, але Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.

На рахунку 20-річного футболіста у поточному сезоні 39 матчів в усіх змаганнях, 20 голів та три асисти.

Раніше повідомлялось, що Барселона та Реал повернулися до ідеї підписання Каріма Адеємі.