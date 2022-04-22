Футболіст продовжить кар'єру у Німеччині.
Карім Адеємі. Getty Images
22 апреля 2022, 20:56
Вінгер австрійського Зальцбурга Карім Адеємі перейде у дортмундську Боруссію влітку.
Як стало відомо журналісту Ніколо Скірі, "джмелі" підпишуть контракт з зірковим футболістом на п'ять років.
Поки невідомо, яку сумму німецькому гранду потрібно буде перерахувати Зальцбургу, але Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.
На рахунку 20-річного футболіста у поточному сезоні 39 матчів в усіх змаганнях, 20 голів та три асисти.
Раніше повідомлялось, що Барселона та Реал повернулися до ідеї підписання Каріма Адеємі.