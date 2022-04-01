Испания

Німецький нападник може перебратися до Ла Ліги.

Два гранди іспанського футболу, Барселона та Реал, повернулися до ідеї підписання нападаючого РБ Зальцбург Каріма Адейємі.

Як повідомляє видання Sport.es, інтерес до футболіста викликаний тим, що у переговорах між Адейємі та Боруссією Д виникли труднощі.

Цього сезону Карім Адейємі провів за Зальцбург 36 поєдинків, у яких він забив 19 голів і віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Боруссія Дортмунд продовжує переговори із Зальцбургом щодо Адейємі.