Німецький нападник може перебратися до Ла Ліги.
Карім Адейемі, getty images
01 апреля 2022, 20:59
Два гранди іспанського футболу, Барселона та Реал, повернулися до ідеї підписання нападаючого РБ Зальцбург Каріма Адейємі.
Як повідомляє видання Sport.es, інтерес до футболіста викликаний тим, що у переговорах між Адейємі та Боруссією Д виникли труднощі.
Цього сезону Карім Адейємі провів за Зальцбург 36 поєдинків, у яких він забив 19 голів і віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Боруссія Дортмунд продовжує переговори із Зальцбургом щодо Адейємі.