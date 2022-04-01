Два гранди іспанського футболу, Барселона та Реал, повернулися до ідеї підписання нападаючого РБ Зальцбург Каріма Адейємі.

Як повідомляє видання Sport.es, інтерес до футболіста викликаний тим, що у переговорах між Адейємі та Боруссією Д виникли труднощі.

Цього сезону Карім Адейємі провів за Зальцбург 36 поєдинків, у яких він забив 19 голів і віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Боруссія Дортмунд продовжує переговори із Зальцбургом щодо Адейємі.