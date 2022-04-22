"Червоні дияволи" хочуть підписати півзахисника.
Калвін Філліпс, getty images
22 апреля 2022, 23:28
Манчестер Юнайтед шукає варіанти посилення середньої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Manchester Evening News, "червоні дияволи" розпочали переговори з півзахисником Лідс Юнайтед Калвіном Філліпсом.
Цього сезону на рахунку Філліпса 16 матчів за Лідс у всіх змаганнях, один гол та одна голева передача. Він чотири місяці пропустив через травму.
Нагадаємо, що Тен Хаг склав список потенційних трансферів у Манчестер Юнайтед.