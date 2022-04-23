Англия

Football.ua представляє анонс перенесеного матчу 34-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Емірейтс.

Арсенал — Манчестер Юнайтед



Субота, 23 квітня, 14:30. Емірейтс, Лондон. Головний арбітр — Крейг Поусон. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Протистояння Арсеналу та Манчестер Юнайтед свого часу стало нести принциповий характер, звичайно, через чемпіонські баталії Арсена Венгера та сера Алекса Фергюсона, але зараз час, м'яко кажучи, змінився. Сьогоднішній матч багато чого розставить на свої місця у плані боротьби за зону Ліги чемпіонів. Далеко не все, але багато, адже ми також не забуваємо про Тоттенгем.

Після трьох поразок поспіль тренерський штаб Арсеналу на чолі з Мікелем Артетою продемонстрував свою тактичну гнучкість проти Челсі і здобув певною мірою сенсаційну перемогу, хоча при Артеті північнолондонці часто є проблемою для "синіх", особливо на Стемфорд Брідж. Арсенал грав прагматичніше гібридною схемою, перебудовуючись при обороні на схему в трьома центральними захисниками, що згодом стало причиною успіху команди. На цьому етапі сезону Артета готовий відмовитися від своєї філософії "домінування" заради результатів, особливо на фоні травм Кірана Тірні та Томаса Партея.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, напередодні оголосив про призначення Еріка тен Хага на посаду головного тренера, але свою роботу нідерландський фахівець розпочне вже з наступного сезону. Якось виправляти невтішну нинішню ситуацію, що склалася, необхідно Ральфу Рангнику, адже "червоні дияволи", як і раніше, ризикують залишитися без Ліги чемпіонів у наступній кампанії, і, судячи з жахливої гри команди, швидше за все так воно і буде.

Манчестер Юнайтед, як і раніше, страждає від однієї своєї головної проблеми — лінії оборони, півзахисту та атаки команди живуть своїм життям і не мають необхідного зв'язку між собою. Як наслідок, на тлі проблем із позиційною грою, манкуніанці створюють своїм суперникам недозволено багато вільного простору, чим гріх не користуватися. Якщо Арсенал зіграє проти МЮ хоча б наполовину так, як це зробив Ліверпуль у минулій зустрічі, то успіх у майбутньому матчі "канонірам" гарантовано.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсенала пропонується коефіцієнт 2,13, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,67.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Партей, Тірні — Грінвуд, Кавані, Шоу, Погба

Під питанням: ....— Варан, Фред

Очні зустрічі

Поточна форма