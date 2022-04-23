Англия

Керманич ПСЖ прокоментував призначення нового головного тренера Манчестер Юнайтед.

Кількома днями раніше англійський Манчестер Юнайтед оголосив про призначення головним тренером команди нідерландського спеціаліста Еріка тен Хага починаючи з наступного сезону.

Одним із головних конкурентів на цю посаду для керманича амстердамського Аяксу довгий час вважався поточний головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно, проте керівництво "Червоних дияволів" зрештою вирішило запросити до роботи керманича, який до цього не мав досвіду в англійській Прем’єр-лізі.

"Усі чутки, які з’являлися під час поточного сезону та й під час моєї кар’єри в цілому, ніколи не турбували мене.

Намагався ніколи не коментувати їх. Мав можливість тренувати Еспаньол, Саутгемптон, Тоттенгем, а зараз працюю в ПСЖ. Завжди відданий тій роботі, над якою працюю.

Від призначення тен Хага для мене взагалі нічого не змінилося — буду робити те саме, що й раніше: працювати. Якби я звертав увагу на всі чутки, то життя було б геть іншим", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що 23 квітня о 14:30 за київським часом Манчестер Юнайтед зіграє гостьовий матч проти лондонського Арсеналу.