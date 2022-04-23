Англия

Керманич Арсеналу прокоментував прийдешню гру проти Манчестер Юнайтед.

У рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Арсенал зіграє на Емірейтс у запеклому протистоянні проти Манчестер Юнайтед.

Арсенал — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував стан власної команди перед майбутньою домашньою грою.

"Я не бачу, щоб в Англії можна було б грати інакше, окрім того, як грає Арсенал: швидко, інтенсивно, постійно долаючи великі дистанції.

Намагаємося грати якомога більше на половині поля суперників, бути агресивними, швидко повертати м’яч. Хочу бачити, як усі гравці вільно переміщуються по полю під час усієї гри.

Задля цього вони повинні постійно мати найліпші ігрові кондиції. Цього року ми фактично граємо раз на тиждень, проте в наступному, я сподіваюся, будемо робити це тричі на тиждень.

Кожний гравець викладається на 100%, однак певні функції доступні для виконання одними, але не доступні для інших. Вважаю, що в майбутній грі більшу частину результату забезпечить саме фізичний стан футболістів. Потрібна енергія, якою ми будемо ділитися з нашими вболівальниками.

Хочу, щоби всі футболісти пропустили матч проти Юнайтед крізь себе. Намагаюся розмовляти з ними для цього, щоб вони мали можливість досконало зрозуміти той футбол, у який ми маємо зіграти.

Знаю, що фанати готують для нас перформанс на трибунах перед початком зустрічі. Це лише підтверджує те, що вони будуть із командою до кінця", — заявив іспанський фахівець.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться 23 квітня, о 14:30 за київським часом.