Англия

Алжирський футболіст зацікавив два європейські гранди.

Атакувальний півзахісник Манчестер Сіті Ріяд Марез зацікавив два топ-клуби.

Мадридський Реал та Парі Сен-Жермен слідкують за ситуацією кругом контракту футболіста, повідомляє Lequipe.

Справа в тому, що діюча угода Мареза та Манчестер Сіті розрахована до літа 2023 року, а сам футболіст не квапиться підписувати новий контракт із "містянами".

Потенційна угода оцінюється в 40 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Барселони до одного з форвардів Манчестер Сіті.