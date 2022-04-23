Алжирський футболіст зацікавив два європейські гранди.
ріяд марез, getty images
23 апреля 2022, 12:48
Атакувальний півзахісник Манчестер Сіті Ріяд Марез зацікавив два топ-клуби.
Мадридський Реал та Парі Сен-Жермен слідкують за ситуацією кругом контракту футболіста, повідомляє Lequipe.
Справа в тому, що діюча угода Мареза та Манчестер Сіті розрахована до літа 2023 року, а сам футболіст не квапиться підписувати новий контракт із "містянами".
Потенційна угода оцінюється в 40 млн євро.
Раніше повідомлялось про інтерес Барселони до одного з форвардів Манчестер Сіті.