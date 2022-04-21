Испания

"Синьо-гранатові" хочуть підписати бразильського нападаючого.

Барселона продовжує розглядати різні варіанти посилення лінії нападу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" націлилися на форварда Манчестер Сіті Габріеля Жезуса.

Зазначимо, що бразилець у поточному сезоні провів 34 поєдинки, у яких відзначився сімома голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, що минулого літа Манчестер Сіті зажадав 50 мільйонів євро за Жезуса у Ювентуса.