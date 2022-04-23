Англия

М'яч у ворота Арсеналу став для зіркового португальця ювілейним у кар'єрі.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал приймає Манчестер Юнайтед на Емірейтс Стедіум.

Після першого тайму "червоні дияволи" поступаються підопічним Мікеля Артети з рахунком 2:1, а автором єдиного гола в таборі манкуніанців став Кріштіану Роналду.

Цікаво, що для зіркового португальця цей забитий м'яч став 100-м у рамках АПЛ.

Щоб досягти цього показника, Роналду довелося провести в англійській першості 223 матчі. Також на рахунку португальця 48 асистів у АПЛ.