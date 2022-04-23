Англия

Відбулися чергові матчі 34 туру англійського чемпіонату.

Завершилися чергові поєдинки 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Манчестер Сіті на своєму полі розгромив Вотфорд із рахунком 5:1. У складі "міщан" покер оформив Жезус, а ще один м'яч забив Родрі.

Також зазначимо, що автором однієї з гольових передач став українець Олександр Зінченко, котрий вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті — Вотфорд 5:1

Голи: Жезус, 4, 23, 49 (з пенальті), 53, Родрі, 34.

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Діаш, Ляпорт (Аке, 63), Зінченко — Фернандіньо, Родрі (Марез, 71), де Брюйне (Гюндоган, 57) — Стерлінг, Гріліш, Жезус.

Вотфорд: Фостер — Нгакія, Кабаселе, Самір (Кєткарт, 68), Камара — Сіссоко, Луза (Кайембе, 75), Клеверлі — Сарр (Педру, 68), Бонавентуре, Кінг.

Попередження: Канселу

У другій грі Лестер на своєму полі розписав мирову з Астон Віллою. Зустріч завершилася без забитих м'ячів.

Лестер — Астон Вілла 0:0

Насамкінець Ньюкасл у гостях впевнено розібрався з Норвічем. "Сороки" відправили у ворота господарів три м'ячі, що не відповідали, зусиллями Гімараєша і Жоелінтона, який оформив дубль.

Норвіч — Ньюкасл 0:3

Голи: Жоелінтон, 35, 41, Гімараєш, 49.