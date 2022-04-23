Англия

Для українця це був десятий асист у складі англійського клубу.

В даний час проходить поєдинок 34 туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Вотфордом.

У стартовому складі "городян" на поле вийшов українець Олександр Зінченко, який вже на четвертій хвилині віддав гольову передачу на Габріеля Жезуса, простріливши з лівого флангу.

Для 25-річного українця це був десятий асист у складі англійського клубу за 121 гру. Крім цього на його рахунку два забиті м'ячі.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Манчестер Сіті — Вотфорд можна на Football.ua.