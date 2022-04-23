Англия

Українець провів на полі весь поєдинок.

У сьогоднішньому матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі розгромив Вотфорд із рахунком 5:1.

У стартовому складі "городян" вийшов український захисник Олександр Зінченко, який відіграв повний поєдинок та відзначився результативною передачею.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 7,7 бала. У цій зустрічі Зінченко один раз виніс м'яч, заблокував один удар, виконав одне перехоплення і зробив три відбори, 90 разів торкнувся м'яча, віддав 62 точні передачі з 72 (86%), у тому числі одну ключову, а також створив один гольовий момент і виконав одне вдале обведення.

Найкращим гравцем матчу був визнаний автор покеру та одного асиста Габріель Жезус, який отримав оцінку – 10 балів. Між ним і Зінченко розмістилися Кевін де Брюйне та Родрі.