Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

Манчестер Сіті в рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги продовжив прокладати собі шлях до чергового чемпіонського титулу, на власному полі розгромивши одного з аутсайдерів національної першості — Вотфорд. "Шершні" отримали в свої ворота одразу п’ять м’ячів, чотири з яких опинилися на рахунку Габріеля Жезуса, під перший гол якого в свою чергу асистував українець Олександр Зінченко.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Вотфорд 5:1

Голи: Жезус, 4, 23, 49 (з пенальті), 53, Родрі, 34 — Камара, 28.

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу, Діаш, Ляпорт (Аке, 63), Зінченко — Фернандіньо, Родрі (Марез, 71), де Брюйне (Гюндоган, 57) — Стерлінг, Гріліш, Жезус.

Вотфорд: Фостер — Нгакія, Кабаселе, Самір (Кєткарт, 68), Камара — Сіссоко, Луза (Кайембе, 75), Клеверлі — Сарр (Педру, 68), Бонавентуре, Кінг.

Попередження: Канселу.