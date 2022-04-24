Наставник Челсі висловився щодо хавбека Вест Гему.
деклан райс, getty images
24 апреля 2022, 11:10
Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель висловився щодо півзахісника Вест Гему Деклана Райса.
Німецький фахівець високо оцінює талант футболіста, який є вихованцем Челсі.
"Райс дуже приємний хлопець, котрий до того ж є нашим вихованцем. Мені дуже подобається як він грає. Я би хотів його підписати в Челсі", — цітує Тухеля Фабріціо Романо.
В поточному сезоні на рахунку Райса 43 матчі у футболці Вест Гему, в яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що хавбек відхилив третю пропозицію "молотків" щодо нового контракту.