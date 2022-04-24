Англия

Наставник Челсі висловився щодо хавбека Вест Гему.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель висловився щодо півзахісника Вест Гему Деклана Райса.

Німецький фахівець високо оцінює талант футболіста, який є вихованцем Челсі.

"Райс дуже приємний хлопець, котрий до того ж є нашим вихованцем. Мені дуже подобається як він грає. Я би хотів його підписати в Челсі", — цітує Тухеля Фабріціо Романо.

В поточному сезоні на рахунку Райса 43 матчі у футболці Вест Гему, в яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що хавбек відхилив третю пропозицію "молотків" щодо нового контракту.