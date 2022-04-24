Англия

Футболіст висловився щодо поразки Арсеналу.

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот прокоментував поразку в матчі АПЛ проти Арсенала (1:3).

"Якщо чесно, я вважаю, що це урок. Хтось може сказати, що нам не щастить, а хтось – що ми погано граємо. Я повністю розумію розчарування фанатів, які подолали таку відстань, щоб переглянути матч. Після такої гри важко підходити до них та дякувати за те, що вони роблять протягом 90 хвилин, але я вважаю, що це урок для всіх.

Гравці Манчестер Юнайтед — як маленькі діти, яким необхідно дорослішати. Ми повинні діяти енергійніше, виявляти більше бажання та домінувати. Я думаю, що це залежить від щоденних зусиль кожного з нас.

Потрібно не просто сподіватися, що у суботу увечері все прийде саме. Ти граєш за Манчестер Юнайтед, але треба поводитися правильно. Це ті стандарти, про які я дізнався, лише потрапивши до цього клубу", — розповів Далот.

Відео голів та огляд поєдинку Арсенал — Манчестер Юнайтед доступно на Football.ua.