До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Челсі — Вест Гем, getty images
24 апреля 2022, 23:23
В рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало класичне лондонське дербі, в якому Челсі мінімально обіграв Вест Гем Юнайтед.
На 86-й хвилині, при рахунку 0:0, "сині" опинилися у більшості через видалення Доусона, проте Жоржіньо не зміг реалізувати пенальті.
Втім, Челсі вдалося здобути мінімальну перемогу завдяки голу Пулішича, який вийшов на заміну у другому таймі.
Огляд матчу:
Челсі – Вест Гем 1:0
Гол: Пулішич, 90
Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Чалоба – Лофтус-Чік (Зієш, 76), Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулішич, 76)
Вест Гем: Фабіанські – Джонсон, Доусон, Крессуелл – Цоуфал, Соучек, Нобл (Райс, 62), Масуаку – Ярмоленко (Боуен, 73), Форнальс – Бенрахма (Лансіні, 78)
Попередження: Алонсо – Доусон
Вилучення: Доусон, 86
На 87-й хвилині Жоржиньо не реалізував пенальті