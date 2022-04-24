Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало класичне лондонське дербі, в якому Челсі мінімально обіграв Вест Гем Юнайтед.

На 86-й хвилині, при рахунку 0:0, "сині" опинилися у більшості через видалення Доусона, проте Жоржіньо не зміг реалізувати пенальті.

Втім, Челсі вдалося здобути мінімальну перемогу завдяки голу Пулішича, який вийшов на заміну у другому таймі.

Огляд матчу:

Челсі – Вест Гем 1:0

Гол: Пулішич, 90

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Чалоба – Лофтус-Чік (Зієш, 76), Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулішич, 76)

Вест Гем: Фабіанські – Джонсон, Доусон, Крессуелл – Цоуфал, Соучек, Нобл (Райс, 62), Масуаку – Ярмоленко (Боуен, 73), Форнальс – Бенрахма (Лансіні, 78)

Попередження: Алонсо – Доусон

Вилучення: Доусон, 86

На 87-й хвилині Жоржиньо не реалізував пенальті