Англия

Француз все ж не підпише новий контракт.

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба залишить клуб влітку.

Футболіст вже повідомив усім гравцям "червоних дияволів", що наприкінці сезону залишить команду. Про це повідомляє Mirror.

Також Поль вийшов з групи футболістів клубу у WhatsApp, де гравці тримали зв'язок. Нагадаємо, що контракт Погба з Манчестер Юнайтед триває до літа 2022 року.

Останній матч Погба провів проти Ліверпуля в АПЛ, у якому отримав травму. Більше за МЮ він не зіграє.