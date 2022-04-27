Француз все ж не підпише новий контракт.
Поль Плогба, Getty Images
27 апреля 2022, 13:56
Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба залишить клуб влітку.
Футболіст вже повідомив усім гравцям "червоних дияволів", що наприкінці сезону залишить команду. Про це повідомляє Mirror.
Також Поль вийшов з групи футболістів клубу у WhatsApp, де гравці тримали зв'язок. Нагадаємо, що контракт Погба з Манчестер Юнайтед триває до літа 2022 року.
Останній матч Погба провів проти Ліверпуля в АПЛ, у якому отримав травму. Більше за МЮ він не зіграє.